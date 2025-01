Luizinho Andanças morre aos 61 anos - Reprodução do Instagram

Luizinho Andanças morre aos 61 anosReprodução do Instagram

Publicado 19/01/2025 08:41 | Atualizado 19/01/2025 11:05

Rio - Intérprete que mais defendeu a Porto da Pedra na Avenida, Luizinho Andanças morreu aos 61 anos, no Rio, neste sábado (18), em decorrência de complicações de um acidente vascular cerebral (AVC). O artista estava internado no Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, na Zona Oeste.

fotogaleria

A morte do intérprete foi confirmada através do perfil do Instagram da escola. "É com imensa tristeza que o Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos do Porto da Pedra recebe a notícia do falecimento de um de seus ídolos: Luizinho Andanças, intérprete que mais vezes defendeu o Tigre na história da escola", diz a legenda.

"Sua voz seguirá ecoando na memória de todos apaixonados pelo carnaval, e claro, no coração de toda nossa comunidade, com quem Luizinho sempre teve uma relação carinhosa e especial. Você será eterno, Luizinho! Arrepia, Tigre!", completa.







Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por GRESU Porto da Pedra (@gresuportodapedra)



Em uma publicação feita no Instagram de Luizinho informaram que ele lutou até o fim da vida. "Ele lutou até onde pode. Mas partiu. Obrigada a todos que me ajudaram com orações e vibrações positivas".

A Acadêmicos de Santa Cruz lamentou a morte do intérprete, que fez parte da agremiação. "Lamentamos profundamente, informar o falecimento do amigo e intérprete Luizinho Andanças, que abrilhantou ainda mais a nossa escola nos anos de 2002 a 2004, e em 2024. Amigo, siga no caminho da luz".

O velório de Luizinho acontece neste domingo (19), das 13h30 às 16h30 no cemitério Jardim da Saudade, em Paciência.

Trajetória no samba

Dono do grito de guerra "Arrepia", Luís Fernando Guaglianone dos Santos nasceu em 9 de junho de 1963, no Rio de Janeiro. A trajetória no samba começou nos anos 80 como componente da bateria da Acadêmicos de Santa Cruz, nos anos 80. Seu primeiro ano como puxador oficial foi em 2002 na agremiação. Ele ficou no cargo durante dois anos. Em 2005, ele migrou para a Porto da Pedra, onde permaneceu até 2011.

Em 2012, o Luizinho reforçou o time de integrantes da Mocidade de Padre Miguel. Ele deixou o posto em 2013, entretanto retornou a escola três anos depois. Entre 2018 e 2019, ele voltou à Sapucaí no carro de som da Porto da Pedra. Em 2022, decidiu integrar a Inocentes de Belford Roxo. No ano passado, ele soltou a voz na Acadêmicos de Santa Cruz.



O intérprete também fez parte da escola de samba Consulado, de Florianópolis, Águia Imperial, de Brasília, Zum-Zum, da cidade argentina de Paso de los Libres, e atuou nos desfiles da Intendente, pela Arrastão de Cascadura.