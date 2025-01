Em toda a extensão da praia, podiam ser vistas barracas variadas - Renan Areias / Agência O Dia

Em toda a extensão da praia, podiam ser vistas barracas variadasRenan Areias / Agência O Dia

Publicado 19/01/2025 15:48 | Atualizado 19/01/2025 18:34

DIA destacaram que, mesmo com temperaturas mais amenas neste verão, os cuidados com o corpo devem ser redobrados. fotogaleria

Rio - Se nos primeiros dias de janeiro, o calor não foi tão intenso, as temperaturas na Cidade Maravilhosa estão alcançando graus preocupantes para a saúde e qualidade de vida do ser humano. O Nível de Calor 1 (NC1) passou, pela primeira vez, para o Nível de Calor 3 (NC3). A escala vai até 5. Esta é a 3ª vez que a cidade chega ao NC3, mas, nas outras duas ocasiões, em 28 de novembro e 6 de dezembro do ano passado, o Rio passou pelo NC2. Vale ressaltar que o NC3 caracteriza-se quando há registro de índices de calor alto (36°C a 40°C) com previsão de permanência ou aumento por, ao menos, três dias seguidos. Especialistas ouvidos pelodestacaram que, mesmo com temperaturas mais amenas neste verão, os cuidados com o corpo devem ser redobrados.Especialista em Climatologia e Agrometeorologia do Canal Geoastrodicas, Rodolfo Bonafim, explica que, de fato, neste ano as temperaturas no verão serão mais amenas em todo o Brasil. "Esse ano não tem nenhum sistema climático importante como La Niña ou El Niño. O que está valendo é a neutralidade, ou seja, a temperatura da superfície da água do Oceano Pacífico está um pouquinho abaixo da média, um pouquinho fria, mas isso não justifica dizer que está na La Niña. A nossa previsão é que é um verão de temperatura média mais baixa, porém, não quer dizer que não teremos picos de calor. Este ano não está sendo como 2024 que foi regido pelo El Niño, e, portanto, foi mais quente, com temperatura média mais alta".

Ele acrescenta que, dessa vez, as temperaturas médias devem ficar abaixo da média para a Região Sudeste, ou seja, haverá dias quentes, podendo alcançar picos ao redor dos 40 graus ou mais, alternando com dias mais amenos. "É por isso que a média vai ser mais baixa. Então os picos de calor são normais. É como se fala, inclusive, com relação ao aquecimento global. Vai ter calor sim, porque senão não seria verão. Se assim fosse, alguma coisa extremamente drástica estaria acontecendo na atmosfera".

Muita praia para driblar o tempo quente



Quem pode curtir as praias da cidade para se refrescar também precisa tomar cuidado. Ficar exposto ao sol sem nenhuma proteção só pode ser por 10 minutos. Depois é necessário o uso do protetor solar, bonés, chapéus, barracas de praia. A orientação é que se pegue sol até às 10h e depois das 16h, mas o carioca não perde a oportunidade de ficar na praia durante o dia inteiro.

Neste domingo (19), a Praia do Flamengo, na Zona do Sul do Rio de Janeiro, estava lotada. A publicitária aposentada Marlene Botas, aproveitou um dos muitos chuveirões do lugar. "Para acabar com o calor eu venho à praia, bebo muita água, água de coco e uma cervejinha, que ninguém é de ferro. Costumo vir cedo nos fins de semana porque o calor está demais", diz ela, que é moradora da área.

A agente administrativa Jéssica Gomes, o marido Daniel, a irmã, Thamires, e o irmão, além de três crianças, se divertiram na praia. Vindos de Irajá, eles levaram uma caixa térmica com bebidas e sanduíche natural para ficar até às 22h. "Eu não estou gostando muito desse calor excessivo não, mas resolvi vir para refrescar. Roupas só top e shortinho. Trouxemos barraca e protetor. Aliás a gente trouxe tudo, menos a casa porque não dá", brincou Jéssica.



Pela primeira vez no Rio de Janeiro, o construtor Edson Rodrigues e sua esposa, Vilma, estavam curtindo a praia no Flamengo, bairro que escolheram para passar o feriado de São Sebastião. "Somos de Minas Gerais e estamos passando o feriado aqui. Só gratidão a Deus por estar aqui. Ainda não fomos a Copacabana, mas estacionei na praia e fiquei. Aqui (o Rio) é muito bom. Infelizmente estão descuidando muito da cidade. O povo tem que se unir para melhorar".



O lutador de MMA Hacran Dias e a mulher, a assessora parlamentar Janaina Capella, aproveitaram o dia de calor para passear com a filha, Vitória Capella Dias, e os dois cachorrinhos da família, Theo e Amora, no Aterro do Flamengo. "Moramos na Glória e resolvemos vir cedo, principalmente por causa dos bichos. Só ficamos na sombra para não queimar a patinha. Para driblar o calor a gente bebe muita água, usa muito protetor solar e também tomamos água de coco", destaca.



Cuidados com a pele e com o coração



De acordo a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), no verão, o cuidado deve ser redobrado com os problemas cardiovasculares, principalmente arritmias, infarto agudo do miocárdio e Acidente Vascular Cerebral [AVC]. Os mais afetados costumam ser idosos e pessoas com doenças crônicas. Os profissionais recomendam, porém, que todas pessoas tenham cautela e se protejam sempre do sol.

Conforme o cardiologista Cláudio Catharina, gestor da Unidade Coronariana do Hospital Icaraí, em Niterói, é preciso se hidratar bem. "O calor excessivo traz preocupações diversas, principalmente com a desidratação. Roupas frescas, muito líquido, exposição ao sol antes das 11h e ao fim do dia são orientações a serem buscadas. O calor produz dilatação dos vasos da pele. Com isso, pode acontecer a queda da pressão arterial que associada à vasodilatação pode levar a desmaios", explica ele. Os principais sintomas que merecem atenção no verão, são: aceleramento do batimento cardíaco, ansiedade, tontura ou dor de cabeça, dores no peito que se estendem ao braço, às costas ou ao queixo.

Farmacêutica e especialista em Estética, Silmeri Bolognani, fala sobre o calor intenso e os cuidados que se devem ter no dia a dia com a pele. "Estamos vivenciando uma onda de calor intenso. Por isso é essencial adotar cuidados para proteger nossa saúde. A hidratação, tanto oral quanto tópica, deve ser constante, assim como uma alimentação leve e equilibrada".

A especialista explica que a proteção solar é fundamental: "Aplique o protetor solar com, no mínimo FPS30, pelo menos 30 minutos antes da exposição ao sol e reaplique a cada três horas, após o banho de mar ou piscina. Lembre-se de proteger os olhos com óculos escuros e de usar chapéus, roupas com proteção UV e guarda-sol de algodão — os de nylon não oferecem proteção, apenas sombra".

Ela afirma ainda sobre os cuidados pós-praia ou piscina. "Após a exposição solar, é importante hidratar a pele com um bom creme para evitar ressecamento. No cotidiano, escolha roupas leves, use protetor solar com cor no rosto e beba bastante água, sucos naturais e água de coco. Se for praticar atividades físicas ao ar livre, opte pelos horários com menor incidência solar, como antes das 10h ou após as 16h. Esses cuidados ajudam a proteger a pele e promovem saúde e bem-estar durante todo o ano"

Outra parte do corpo que muita gente se esquece na estação mais quente do ano são os pés. Segundo a podóloga Celeide Martins, é de suma importância mantê-los bem hidratados. "Quem tem o hábito de ir à praia fica com pele mais ressecada nesse período. Além de você usar protetor solar facial e corporal, não esqueça de proteger os seus pés, é muito importante. Ao chegar em casa após praia , depois de tomar banho, seque bem os seus pés, principalmente entre os dedos para que ele não fique úmido, pois isso pode te trazer os malefícios como a frieira. Após secar, use sempre cremes hidratantes específicos para os pés ou óleos essenciais", aconselha a profissional.

Tempo quente até quinta

Pelo menos até quinta-feira, de acordo com o Alerta Rio, o calor continuará intenso. Nesta segunda-feira (20), a máxima pode chegar a 40º C e a mínima 24º C. O céu estará parcialmente nublado e poderá haver pancadas de chuvas isoladas assim como na terça-feira (21), quando a máxima chega a 39º C e a mínima 25º C. Na quarta-feira (22), a temperatura diminui um pouco, com a máxima a 32º e a mínima, 23º C, com o céu nublado e pancadas de chuva. Já na quinta-feira (23) o avanço de uma frente fria mudará as condições de tempo, provocando declínio da temperatura e pancadas de chuva.



De acordo com o Instituto Estadual do Ambiente (Inea), o início deste verão foi menos quente em comparação aos últimos anos, em função do estabelecimento do fenômeno La Niña, que costuma favorecer a formação de corredores de umidade entre a Região Amazônica e as Regiões Sul e Sudeste, aumentando a nebulosidade, reduzindo a incidência direta dos raios solares e consequentemente as temperaturas. No entanto, na sexta-feira (17), a atuação de uma massa de ar quente sobre a Região Sudeste afastou o corredor de umidade para o Sul do Brasil, ocasionando elevação acentuada das temperaturas no Rio de Janeiro.