Veículo blindado e viaturas circulam pelo Vilar Carioca nesta segunda-feiraReprodução/Redes Sociais

Publicado 20/01/2025 08:15 | Atualizado 20/01/2025 08:36

Rio - Moradores do Vilar Carioca, em Inhoaíba, na Zona Oeste, tiveram uma noite de terror, neste domingo (19), durante um intenso tiroteio. Traficantes e milicianos se enfrentaram pelo controle da região e o confronto assustou até quem aproveitava o fim de semana no Parque Oeste. Na manhã desta segunda-feira (20), o policiamento foi reforçado e há relatos de novas trocas de tiros.

Segundo relatos nas redes sociais, o confronto aconteceu quando traficantes do Comando Vermelho invadiram a região, que atualmente é controlada por milicianos. Um vídeo mostra frequentadores do Parque Oeste e guardas municipais se abaixando para se proteger dos disparos. No registro é possível ouvir pelo menos uma criança chorando. Outras imagens mostram correria no local. Confira abaixo.

REGISTRO DOS MOMENTOS DE TENSÃO E TIROTEIO NO PARQUE OESTE, VILAR CARIOCA, INHOAÍBA, ZONA OESTE, RIO DE JANEIRO RJ, NA NOITE DE ONTEM. pic.twitter.com/vWrbwM4LNw — Popular News (@PopularNewsBR) January 20, 2025 Tiroteio no Vilar Carioca pic.twitter.com/qNT7Ig5EIl — Notícias Rio (@NotciasRio1) January 20, 2025

De acordo com a Prefeitura do Rio, por volta das 21h30, frequentadores ouviram tiros de uma comunidade próxima, mas não houve nenhuma ocorrência dentro do parque. Por conta do ocorrido, a administração decidiu fechar meia hora antes do horário regular, às 22h, e guardas municipais orientaram quem estava no local. Hoje, o parque está funcionando normalmente desde às 6h.

Em outros vídeos, é possível ver pichações com a sigla do Comando Vermelho em muros da comunidade. Por volta das 6h40 desta segunda-feira, moradores voltaram a relatar troca de tiros e a presença de um veículo blindado e viaturas da Polícia Militar na região. Confira abaixo. Até o momento, não há registro de feridos, prisões ou apreensões no local.