Com o calor intenso, cariocas e turistas aproveitam praias do Rio - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 19/01/2025 19:12

Rio - A cidade do Rio ultrapassou, pelo segundo dia consecutivo, a marca dos 40°C neste domingo (19). De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), o município atingiu os 41ºC, às 15h, na estação de Irajá, na Zona Norte. A capital segue no Nível de Calor 3 (NC3), o que exige cuidados redobrados com o corpo.

Neste domingo, o intenso calor e a disponibilidade de umidade influenciaram o tempo no município. Assim, o céu esteve limpo e não houve registro de chuva. Apesar da temperatura chegar a 41ºC, a marca foi menor do que a do dia anterior. Neste sábado (18), a cidade teve o dia mais quente do ano com 41,2°C , também registrado pela estação de Irajá.

Na segunda (20) e terça-feira (21), o calor e a alta disponibilidade de umidade seguirão influenciando o tempo no Rio. Assim, a nebulosidade estará variada e há previsão de pancadas de chuva isoladas durante a tarde e a noite dos dias. Os ventos estarão fracos a moderados, sendo mais intensos no período da tarde, e a temperatura deve variar entre 42°C e 22°C.



Na quarta-feira (22) a passagem de uma frente fria pelo mar causará o aumento do número de nuvens ao longo do dia e há previsão de pancadas de chuva a partir da tarde. A temperatura sofrerá uma queda com máxima de 38°C e mínima de 23°C.

Na quinta-feira (23), devido ao transporte de umidade do oceano em direção ao continente, há previsão de pancadas de chuva na tarde e na noite. Os ventos estarão fracos a moderados. O Alerta Rio prevê uma temperatura máxima de 36°C e uma mínima de 20°C.

Nível de Calor 3 e cuidados com o corpo

Se nos primeiros dias de janeiro, o calor não foi tão intenso, as temperaturas na Cidade Maravilhosa estão alcançando graus preocupantes para a saúde e qualidade de vida do ser humano. O Nível de Calor 1 (NC1) passou, pela primeira vez, para o Nível de Calor 3 (NC3), na última sexta-feira (17). A escala vai até 5.

Esta é a 3ª vez que a cidade chega ao NC3, mas, nas outras duas ocasiões, em 28 de novembro e 6 de dezembro do ano passado, o Rio passou pelo NC2. Vale ressaltar que o NC3 caracteriza-se quando há registro de índices de calor alto (36°C a 40°C) com previsão de permanência ou aumento por, ao menos, três dias seguidos.

Especialistas ouvidos pelo DIA destacaram que, mesmo com a temperatura mais amenas neste verão, os cuidados com o corpo devem ser redobrados.

De acordo a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), no verão, o cuidado deve ser redobrado com os problemas cardiovasculares, principalmente arritmias, infarto agudo do miocárdio e Acidente Vascular Cerebral [AVC]. Os mais afetados costumam ser idosos e pessoas com doenças crônicas. Os profissionais recomendam, porém, que todas pessoas tenham cautela e se protejam sempre do sol.

Conforme o cardiologista Cláudio Catharina, gestor da Unidade Coronariana do Hospital Icaraí, em Niterói, é preciso se hidratar bem. "O calor excessivo traz preocupações diversas, principalmente com a desidratação. Roupas frescas, muito líquido, exposição ao sol antes das 11h e ao fim do dia são orientações a serem buscadas. O calor produz dilatação dos vasos da pele. Com isso, pode acontecer a queda da pressão arterial que associada à vasodilatação pode levar a desmaios", explica ele. Os principais sintomas que merecem atenção no verão, são: aceleramento do batimento cardíaco, ansiedade, tontura ou dor de cabeça, dores no peito que se estendem ao braço, às costas ou ao queixo."

Farmacêutica e especialista em Estética, Silmeri Bolognani, fala sobre o calor intenso e os cuidados que se devem ter no dia a dia com a pele. "Estamos vivenciando uma onda de calor intenso. Por isso é essencial adotar cuidados para proteger nossa saúde. A hidratação, tanto oral quanto tópica, deve ser constante, assim como uma alimentação leve e equilibrada".

A especialista explica que a proteção solar é fundamental: "Aplique o protetor solar com, no mínimo FPS30, pelo menos 30 minutos antes da exposição ao sol e reaplique a cada três horas, após o banho de mar ou piscina. Lembre-se de proteger os olhos com óculos escuros e de usar chapéus, roupas com proteção UV e guarda-sol de algodão — os de nylon não oferecem proteção, apenas sombra".