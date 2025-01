Homem foi encaminhado a 20ª DP - Divulgação / Polícia Civil

Publicado 19/01/2025 14:31

Rio - Agentes da 20ª DP (Vila Isabel) prenderam, na manhã deste domingo (19), um homem por agredir o enteado de 6 anos a vassouradas. O caso ocorreu na noite de sábado (18), no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, Zona Norte do Rio. A ação foi realizada em conjunto com policiais militares.



Segundo a instituição, a avó da criança foi avisada por vizinhos da agressão e resgatou o menino, registrando o caso na delegacia. Após a denúncia, os agentes encontraram o agressor, que confessou o crime e foi autuado em flagrante por tortura.



O caso foi registrado na 20ª DP.