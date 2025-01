A PM informou que o 20º BPM foi acionado para a ocorrência na Via Light - Reprodução/Google Street View

Publicado 19/01/2025 13:08 | Atualizado 19/01/2025 14:20

Nova Iguaçu – O corpo de um homem foi encontrado, na manhã deste domingo (19), em uma vala às margens da Via Light, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A Polícia Militar informou que agentes do 20º BPM (Mesquita) foram acionados ao local e isolaram a área para perícia. A Polícia Civil, no entanto, informou que "até o momento, a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) não foi acionada para ocorrência com essas características".

Também no sábado, um homem identificado como Thiago Moisés Ribeiro, de 39 anos, f oi morto a tiros no bairro Jardim Nova Era . Relatos nas redes sociais indicam uma possível execução, mas a Polícia Civil ainda não confirma a versão.