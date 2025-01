Os bandidos desceram do veículo e atiraram em direção a vítima - Rede Social

Os bandidos desceram do veículo e atiraram em direção a vítimaRede Social

Publicado 11/01/2025 17:31

Rio- Um homem foi executado a tiros na Rua Orquídeas, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na noite desta sexta-feira (10). O ataque ocorreu em uma praça bastante movimentada da região. Na ocasião, o jovem Kauê D. Corrêa, de 22 anos, que jogava bola com amigos, também foi baleado.



Em imagens registradas por câmeras de segurança é possível ver o momento em que um veículo com homens armados vai em direção a vítima, que estava sentada próximo a uma quadra de futebol. Ainda durante o ataque, um entregador que passava pela rua abandonou a motocicleta e correu abaixado entre carros estacionados para se proteger dos tiros.

Homem é executo a tiros em praça movimentada de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense; Na ocasião, um jovem de 22 anos também foi baleado.



Créditos: Redes Sociais pic.twitter.com/38ITLbHDOx — Jornal O Dia (@jornalodia) January 11, 2025

Segundo testemunhas, Kauê participava do futebol na praça quando foi atingido. Durante o ataque, houve muita correria no local. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o jovem foi socorrido com ferimentos moderados ao Hospital Geral de Nova Iguaçu. Já o homem, identificado como Milton V. Junior, foi encontrado sem vida.Nas redes sociais, um amigo de Kauê comentou que o estado de saúde dele é estável. "Ele está bem, o tiro foi na mão dele, escorreu um pouco de sangue na coxa. Eu sou ex-militar, meus amigos também e estancamos o sangue na hora, depois corremos até os Bombeiros para chamar ambulância mais rápido.", explicou.Ainda nas redes, moradores comentaram o episódio de violência: "Está difícil aqui. Eu tenho medo só desses adolescentes que ficam na quadra praticando seus esportes e das mães que levam seus filhos para brincar um pouco na pracinha. Está cada vez pior", disse uma moradora."Eu vivo nessa pracinha com minha filha, agora estou até com medo de ir. Ele pai do amiguinho da minha filha", comentou sobre a vítima.Procurada, a Polícia Militar informou que agentes do 20ºBPM (Mesquita) foram acionados e localizara o homem já morto. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).