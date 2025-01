Com fortes chuvas, cinco famílias ficaram desalojadas e outras 63 foram diretamente afetadas - Divulgação / Prefeitura de São Francisco

Publicado 11/01/2025 21:14 | Atualizado 11/01/2025 22:58

Rio - Um forte chuve que atingiu o norte do estado do Rio de Janeiro deixou várias famílias desabrigadas em São Francisco de Itabapoana. O Rio Guaxindiba e seus canais adjacentes transbordaram em poucas horas após o temporal que atingiu a região da Ilha dos Mineiros. Neste sábado (11), a prefeita Yara Cinthia mobilizou equipes para atuar nas ruas do bairro em trabalho emergencial. Ao todo, cinco famílias ficaram desalojadas e outras 63 foram diretamente afetadas.

Para minimizar os danos, medidas emergenciais foram adotadas em trechos da rodovia RJ-232. No canal adjacente ao Rio Guaxindiba, a Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos coordenou a remoção da vegetação para melhorar a vazão da água. Além disso, caminhões e retroescavadeiras foram utilizados para depositar areia em um ponto estratégico da via.

Uma das famílias desabrigadas encontrou amparo na casa de parentes, enquanto outra se refugiou em uma igreja. As demais serão acolhidas na Escola Municipal Dirceu Dias da Silva, em Guaxindiba, que já está preparada para recebê-las. Assistentes sociais estão cadastrando os moradores afetados, enquanto caminhões e tratores auxiliam na retirada de pertences das residências atingidas.

"Os órgãos estão mobilizados e atuam juntos à população para resguardar vidas, que é a nossa prioridade. A partir desta força-tarefa, estamos identificando e avaliando dificuldades. Diversas medidas emergenciais já foram tomadas, como a abertura de espaços em uma via da Ilha dos Mineiros. Vamos, desta forma, escoar rapidamente o grande volume de água para o Rio Guaxindiba", explicou a prefeita.

A Defesa Civil estadual foi até o local para iniciar o trabalho em conjunto com o gabinete de crise do município. De acordo com a prefeita, serão elaborados relatórios que, posteriormente, servirão de base para que outras esferas governamentais solicitadas possam apoiar a cidade.