A mãe de Amanda precisou ser amparada por familiares durante o enterroArmando Paiva/Agência O DIA

Publicado 11/01/2025 16:21 | Atualizado 11/01/2025 16:52

Rio - Amanda Silva Barros, de 30 anos, morta durante a aplicação de um balão intragástrico em uma clínica de São Gonçalo, na Região Metropolitana, foi enterrada na tarde deste sábado (11) no Cemitério Parque da Paz, no bairro Pacheco, no mesmo município.

No local, familiares e amigos usavam camisas do Flamengo em homenagem à vítima. Ainda durante a despedida, a mãe de Amanda precisou ser amparada por parentes.

Auxiliar administrativa e flamenguista de coração, a jovem era casada e deixa três filhos. "Amanda era uma mãe incrível, super alegre, fazia a casa dela o melhor ambiente para todos, para as filhas, para o marido. Era uma menina batalhadora, que zelava pela família, pelas filhas e está todo mundo muito abalado", disse uma tia.



O caso aconteceu na Clínica Endoscorpus, que funciona como Centro Gástrico e Clínica Médica. Informações iniciais apontam que o estabelecimento atuava regularmente. Segundo a Polícia Civil, as investigações estão em andamento para esclarecer as circunstâncias da morte.



Procedimento



No site da Clínica Endoscorpus, o método ao qual Amanda foi submetida é apresentado como considerado minimamente invasivo e sem cirurgia. Ele consiste em um balão de silicone inserido via endoscopia, "que preenche uma parte do estômago, auxiliando no controle nutricional, aumentando e prolongando a saciedade". O procedimento é realizado por um médico endoscopista e a sedação ou anestesia deve ser sempre feita pelo médico anestesista.



Ainda no site, o procedimento é recomendado para pacientes com sobrepeso, associado a acompanhamento multidisciplinar; para aqueles que não querem se submeter a um procedimento cirúrgico, como a cirurgia bariátrica; além dos que têm indicação de bariátrica, mas precisam diminuir o risco da anestesia e cirurgia.



Procurada, a defesa da Clínica Endocorpus disse que "está prestando toda a assistência necessária à família, oferecendo apoio e cuidados durante esse momento delicado" e que "tem colaborado ativamente com as autoridades competentes, prestando os devidos depoimentos na sede policial, para que a apuração dos fatos se dê de forma justa e transparente".



A advogada Fabiane Ximenes afirmou também que a clínica "reitera seu compromisso com a ética, a segurança e o bem-estar de todos os seus pacientes, e seguirá acompanhando as investigações para que todas as circunstâncias sejam devidamente esclarecida.