Cerca de 100 pessoas ocupam o terreno de forma irregular - Divulgação

Cerca de 100 pessoas ocupam o terreno de forma irregularDivulgação

Publicado 11/01/2025 19:55 | Atualizado 11/01/2025 21:59

Rio - A Secretaria de Ordem Pública e Guarda Municipal, em conjunto com a Polícia Militar, desocuparam o terreno de um supermercado desativado na Usina, na Zona Norte, neste sábado (11). Cerca de 100 pessoas habitavam o local, que está abandonado há aproximadamente 20 anos.

Em imagens que circulam na redes sociais é possível ouvir gritaria em meio a desocupação. No entanto, a Seop informou que a saída das pessoas ocorreu de forma segura e sem confusão.

Veja o vídeo:

Ação da prefeitura é marcada por confusão em terreno do antigo Carrefour, na Rua Conde de Bonfim, na Tijuca, Zona Norte. Segundo testemunhas, moradores da região invadiam o local.



Créditos: Redes Sociais pic.twitter.com/m8RJdaole0 — Jornal O Dia (@jornalodia) January 11, 2025 Além disso, os agentes também removeram duas carcaças de veículos que estavam no terreno. No espaço e nos carros, havia pichações com alusão ao Comando Vermelho (CV).

Além disso, os agentes também removeram duas carcaças de veículos que estavam no terreno. No espaço e nos carros, havia pichações com alusão ao Comando Vermelho (CV).

fotogaleria

Participaram da ação agentes da Comlurb, Guarda Municipal e Polícia Militar. No local, foi realizada limpeza da área externa com a retirada de 20 toneladas de resíduos. Também houve notificação e multa por falta de limpeza no terreno.



"A Prefeitura tomou ciência dessa invasão em uma propriedade particular, mas também com utilidade pública, em um imóvel na Tijuca e de imediato acionou os órgãos responsáveis. Após a atuação da Seop, Guarda Municipal e da PM conseguimos desmobilizar a invasão de forma pacífica e segura”, disse o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.