Julio Cesar, conhecido como Júlio Litrão, é suspeito de matar o torcedor do Fluminense GustavoRede Social

Publicado 12/01/2025 20:44 | Atualizado 12/01/2025 21:25

Rio - Julio Cesar da Silva Nascimento Junior, conhecido como 'Júlio Litrão', foi preso na tarde deste domingo (12) pela morte do torcedor do Fluminense, Gustavo Danilo Pereira de Souza. Segundo a Polícia Civil, ele foi localizado em Sepetiba, na Zona Oeste, na residência de uma tia.

A prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), com o apoio da Polícia Federal. O crime ocorreu no sábado (11), em Mariópolis, no bairro de Ricardo de Albuquerque. A vítima foi morta a facadas na frente da família após uma discussão com um ex-amigo.

Segundo informações obtidas pelo DIA, a vítima era presidente de uma torcida organizada do Fluminense. "Julio fundou uma torcida para unir os tricolores da região, só que essa torcida acabou porque ele usava parte do dinheiro para benefício próprio, ainda dava em cima das mulheres casadas da torcida. Então, Gustavo por ter confiança de todos resolveu fundar o 'Flu Gelo Anchieta'. Porém Júlio nunca superou isso e sempre mirava se vingar do Gustavo", disse um amigo.



De acordo com um amigo da vítima, o agressor teria ameaçado familiares de Gustavo, que resolveu tirar satisfações acompanhado da mãe, do padrasto e da mulher. Ele foi atacado a golpes de faca pelo assassino, que fugiu.



"O Júlio passou na casa do Gustavo e disse para mãe dele que iria matar o filho dela. Gustavo quando ficou sabendo disso, foi tirar satisfação. Julio surpreendeu Gustavo com uma faca já acertando no peito dele. A mãe viu o filho sendo morto. Isso é cruel", afirmou o amigo.

O torcedor foi sepultado na tarde deste domingo (12), no Cemitério Ricardo de Albuquerque. Além da mulher, ele deixa um filho de 4 anos.

Segundo a Polícia Civil, a investigação — incluindo oitivas de testemunhas e análise de câmeras de segurança — continuará a fim de esclarecer todas as circunstâncias do crime.