Incêndio Camelódromo, no centro do Rio de Janeiro neste domingo(12). - Armando Paiva/Agência O Dia

Incêndio Camelódromo, no centro do Rio de Janeiro neste domingo(12).Armando Paiva/Agência O Dia

Publicado 12/01/2025 17:20 | Atualizado 12/01/2025 17:34

Rio - "Prejuízo estimado em R$ 20 mil, não sobrou nada". O desabafo é do comerciante Willian Souza, 44 anos, que perdeu toda sua mercadoria após o incêndio que atingiu lojas do Camelódromo da Uruguaiana , no Centro do Rio, na manhã deste domingo (12). De acordo com a Defesa Civil, o local está interditado por tempo indeterminado.Ao, o lojista explicou que trabalhava com conserto de videogames. "Tinha uns quatro ou cinco aparelhos de clientes para entregar, mas no geral, a maioria eram meus, peças que compro para consertar, revender, peça para manutenção, computador, maquinário, material de trabalho e soprador térmico. Enfim, é um prejuízo, por baixo, de 20 mil reais", explicou.Willian, que trabalha no local desde os 18 anos, estava em casa quando soube do incêndio. "Eu tinha acabado de tomar café da manhã quando recebi um vídeo de uma funcionária que trabalhava por aqui", disse.Ainda segundo o comerciante, houve um princípio de incêndio no local na sexta-feira (10), em que a Light foi acionada."Na sexta foi desligada a luz, no sábado foi resolvido pelo pessoal do Camelódromo mesmo. A Light chegou para verificar o que tinha sido resolvido na parte de fiação lá. Depois, deu aval e disse que estava tudo OK. Provavelmente, algum dos boxes que foi desligado na sexta deve ter deixado algo ligado", disse.