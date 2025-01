Dez quartéis do Corpo de Bombeiros trabalharam no combate às chamas - Armando Paiva / Agência O Dia

Publicado 12/01/2025 11:11 | Atualizado 12/01/2025 17:27

Rio - Um incêndio atingiu lojas e deixou parte do Camelódromo da Uruguaiana destruído, no Centro do Rio, na manhã deste domingo (12). Bombeiros de dez quartéis foram acionados para combater as chamas e fazer o trabalho de rescaldo. Ninguém ficou ferido e as causas do fogo serão investigadas pela polícia. O prefeito Eduardo Paes foi até a área atingida e disse que ajudará na reconstrução no mercado, que foi interditado por tempo indeterminado pela Defesa Civil Municipal.

O fogo começou em uma loja na Rua dos Andradas, na altura da Rua Senhor dos Passos, e se espalhou rapidamente. A fumaça tomou grandes proporções e podia ser vista de outras áreas da cidade, como o Pão de Açúcar, na Zona Sul.

Nas redes sociais, o perfil do Mercado Popular da Uruguaiana publicou um vídeo do incêndio, informou que ninguém ficou ferido. O quarteirão onde o fogo começou ficou sem energia na sexta-feira passada (10). Ainda não se sabe se isso pode ter relação com o início das chamas.







A Light informou que enviou uma equipe ao local para verificar se houve impacto na rede elétrica.

O Governo do Estado, por meio de nota, informou que 60 militares de 10 quartéis do Corpo de Bombeiros foram acionados. A CET-Rio e Guarda Municipal também atuaram. Segundo o Centro de Operações do Rio, a Rua Uruguaiana está interditada, e o tráfego foi desviado para a Rua Buenos Aires.

Major Fábio Contreiras, porta-voz do Corpo de Bombeiros Agência O Dia

Incêndio será investigado

O porta-voz do Corpo de Bombeiros, major Fábio Contreiras, disse que a origem do incêndio ainda é desconhecida, mas será investigada pela Polícia Civil. "Assim que terminarmos, vamos entregar o local tanto para a Defesa Civil do município, e para a Polícia Civil, que vai verificar possíveis causas".

"Não tivemos atendimento de vítimas registrado pelas nossas ambulâncias, e os lojistas reconheceram a importância do isolamento, colaborando com nosso trabalho", comentou.

O prefeito Eduardo Paes esteve no local e disse que o trabalho dos bombeiros evitou algo pior. "Primeiramente, queria parabenizar o trabalho do Corpo dos Bombeiros, que foi muito rápido e evitou que uma tragédia maior acontecesse", disse.

O chefe do executivo municipal disse que o caso deve servir para se buscar melhorias para o mercado popular. "Não é a primeira vez que isso acontece. No outro governo, também houve incêndio aqui. Não dá para dizer de quem é a responsabilidade. Acho que isso é uma oportunidade para fazermos uma coisa mais definitiva e com mais qualidade aqui", afirmou.

Paes tranquilizou os comerciantes locais com a promessa de reconstrução das lojas. "Já avisei os comerciantes, que infelizmente perderam seu comércio, que vamos ajudá-los, vamos reconstruir. Todos podem ficar tranquilos".

Em nota, o governador Cláudio Castro disse que acompanha a mobilização do incêndio. Ele reforçou que a Polícia Civil já investiga as causas do incêndio. O caso foi registrado na 4ª DP (Presidente Vargas) e será encaminhado para a 1ª DP (Praça Mauá). A perícia já foi solicitada para o local.

Reportagem de Aline Fernandes e Nicole Rangel, sob supervisão de Adriano Araújo