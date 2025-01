Quadrilha invadiu as instalações de uma transportadora e roubou as munições - Divulgação / Polícia Civil

Publicado 12/01/2025 19:26

Rio - Jorge Lucas Moreira Cortez, de 31 anos, apontado como um dos envolvidos no roubo de uma carga com 10 mil munições, foi preso em um bar neste domingo (12), no Parque Analândia, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O crime aconteceu em abril de 2024, na Pavuna, Zona Norte do Rio. A prisão faz parte da "Operação Torniquete". O homem foi localizado a partir de levantamentos de inteligência e monitoramento da equipe da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC).

Jorge e outros homens invadiram as instalações de uma transportadora e roubaram as munições . A carga foi levada para a facção criminosa do Complexo do Alemão. Parte da quadrilha foi presa em maio de 2024 e, conforme as investigações, é formada por criminosos do Comando Vermelho (CV).

Criminosos renderam funcionários de uma transportadora na Pavuna e roubaram 10 mil munições.#ODia



Jorge é acusado de estar envolvido em pelo menos oito crimes. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão por roubo de carga e associação criminosa.



De acordo com a Polícia Civil, as "ações contínuas têm como objetivo reprimir roubo, furto e receptação de cargas e de veículos, delitos que financiam as atividades das facções criminosas e suas disputas territoriais".