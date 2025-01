Kaue Barboza Correa, de 21 anos, chegou a passar por cirurgia no Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) - Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 12/01/2025 13:25

Rio - O jovem baleado em um ataque a tiros em uma praça de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, recebeu alta médica, neste domingo (12). Kaue Barboza Correa, de 21 anos, foi atingido quando jogava futebol com amigos e homens passaram atirando de um carro. O alvo dos disparos era Milton Viviano Júnior, que não resistiu.

De acordo com a Prefeitura de Nova Iguaçu, Kaue foi atingido na coxa e na mão, passou por procedimento cirúrgico no Hospital Geral do município e recebeu alta com orientações médicas, neste domingo. A vítima participava do futebol na praça, na Rua Orquídeas, quando foi atingida pelos disparos feitos contra Milton.

O Corpo de Bombeiros informou que ele já estava sem vida quando os militares chegaram ao local. Em imagens de câmeras de segurança é possível ver o momento em que um veículo com homens armados vai em direção ao homem, que estava sentado próximo à quadra. Houve correria no local e o vídeo ainda mostra que um entregador que passava pela rua abandonou a motocicleta e correu abaixado entre carros estacionados para se proteger.

Ainda não se sabe a motivação do crime. Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foi acionada e investiga a morte de Milton Viviano Júnior. Os agentes da especializada apuram a autoria.