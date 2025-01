Gustavo Danilo Pereira de Souza era presidente de uma torcida organizada do Fluminense - Reprodução / redes sociais

Gustavo Danilo Pereira de Souza era presidente de uma torcida organizada do FluminenseReprodução / redes sociais

Publicado 12/01/2025 14:01 | Atualizado 12/01/2025 14:03

Rio - Um homem foi morto a facadas na frente da família neste sábado (11), na rua Otacílio Pedro Vasco, em Anchieta, na Zona Norte do Rio. O caso aconteceu durante uma discussão com um conhecido e está sendo investigado pela Polícia Civil.

Segundo amigos próximos, o autor do crime tinha uma rivalidade com Gustavo Danilo Pereira de Souza porque ambos eram fundadores de diferentes torcidas organizadas do Fluminense. Até o momento, não há informações confirmadas sobre o que motivou o homicídio.

De acordo com as informações, o agressor teria ido na casa da mãe da vítima para fazer ameaças. Gustavo, que não estava no local, ficou sabendo e decidiu ir atrás dele para tirar satisfações. A mãe, mulher e padrasto foram atrás. Quando ele chegou no local, o criminoso já saiu com uma faca na mão e desferiu os golpes.

A vítima era presidente da Flu Gelo de Anchieta. Por meio das redes sociais, amigos do grupo lamentaram o caso.

"É com maior pesar que viemos aqui avisar sobre a brutal covardia que veio sofrer nosso amigo, irmão e presidente da Flu Gelo. Infelizmente, nosso amigo veio a falecer na madrugada de hoje [11]. Estamos sem chão", diz um comunicado no perfil da torcida.

O crime é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital. A Polícia Civil informou que diligências estão em andamento para localizar o autor do crime, que não teve a identidade divulgada.

Gustavo deixa um filho de 4 anos. O corpo será sepultado neste domingo (12), às 15h, no Cemitério Ricardo de Albuquerque, na Zona Norte.