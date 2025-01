Jaymesson Araújo morreu baleado em Mesquita - Rede Social

Jaymesson Araújo morreu baleado em MesquitaRede Social

Publicado 11/01/2025 18:54 | Atualizado 11/01/2025 21:20

Rio - Um policial militar reformado morreu após ser baleado no bairro Chatuba, em Mesquita, na Baixada Fluminense, neste sábado (11). Segundo testemunhas, Jaymesson Araújo, 53 anos, conhecido como 'Neném da Macumba', estava com a família no momento em que foi atingido.

Ainda na ação, os bandidos roubaram a arma do PM. Nas redes sociais, o filho da vítima pediu para que parentes e amigos não liguem para os telefones do pai e da mãe, que também teriam sido levados. "Meu pai foi morto com um tiro. Para quem se preocupa, estamos nos estabilizando", disse.

Segundo a corporação, equipes do 20º BPM (Mesquita) foram acionadas a UPA de Edson Passos, para onde o militar foi socorrido, mas não resistiu.

A ocorrência está a cargo da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Não há informações sobre a motivação do crime.

Segundo apurado pelo DIA, o PM já foi denunciado pelo Ministério Público por associação criminosa. De acordo com a denúncia, os crimes teriam sido cometidos entre os anos de 2008 até 2012, no município de Mesquita, mais precisamente nos bairros Centro, Edson Passos, Santa Terezinha, Coreia, Chatuba, Vila Emil, Alto Uruguai e Cosmorama.



"Os denunciados associaram-se de forma armada, com o fim de praticar os crimes de homicídio, usura e extorsão, compelindo diversos comerciantes e moradores de Mesquita a pagarem quantias em dinheiro a título de taxa de segurança", diz um trecho do documento.