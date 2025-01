Movimentação policial na Estrada de Botafogo, no CPX da Pedreira - Reginaldo Pimenta

Publicado 11/01/2025 16:11

Rio - Um confronto entre policiais militares e criminosos terminou com um homem morto e outros dois feridos no Complexo da Pedreira, Zona Norte, neste sábado (11). Dentre os feridos, estão um funcionário terceirizado da companhia Águas do Rio e um agente, que foi atingido por estilhaços.

De acordo com o comando do 41º BPM (Irajá), PMs realizavam patrulhamento na Estrada de Botafogo quando se depararam com dois homens armados em uma moto. Ao perceberem a aproximação dos militares, os suspeitos abriram fogo, dando início ao confronto. A dupla escapou e usou dois ônibus para bloquear a via, dificultando a ação policial. Os veículos foram removidos pelos agentes.

Na ação, o policial ferido recebeu atendimento médico e foi liberado em seguida. Já o suspeito baleado foi levado para o Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, mas não resistiu.

Ainda de acordo com a PM, agentes receberam a informação de que outro homem deu entrada no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. A vítima seria o funcionário terceirizado da concessionária.

Em nota, a Águas do Rio informou que o prestador de serviço foi baleado no Complexo da Pedreira, mas destacou que ele não estava em serviço no momento do incidente.

"O rapaz foi encaminhado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, onde passa por uma cirurgia. A Águas do Rio informa que já está em contato com a empresa terceirizada e irá prestar todo o suporte necessário", afirmou a concessionária.

Após o confronto, um fuzil foi apreendido e levado para a 27ª DP (Vicente de Carvalho), onde o caso foi registrado.