A 62ª DP (Imbariê) foi responsável pelo caso - Reprodução / Google Street View

Publicado 19/01/2025 13:24 | Atualizado 19/01/2025 13:38

Rio — Um carro clonado que simulava uma viatura foi recuperado por policiais da 62ª DP (Imbariê) neste sábado (18), em uma área de mata do Parque Equitativa, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, após trabalho de inteligência. Ele era utilizado para roubos de cargas, incluindo a um depósito de uma loja da cidade na última quarta-feira (15).

Os agentes receberam informações de policiais militares que o veículo estava aparentemente abandonado. Na consulta pela placa, não havia restrição policial e o código não era compatível com sinais identificadores do automóvel, como marcações nos vidros.

Foi constatado que parte do veículo estava coberta por tinta preta, mas por baixo, a cor era branca, com as inscrições que imitavam uma viatura da Polícia Civil. Os agentes também encontraram uma giroflex com sirene, semelhante à usada pela instituição.

Segundo os policiais, bandidos roubaram o carro no Centro da capital. Ele foi encaminhado para a perícia. As investigações continuam para identificar os envolvidos no roubo, bem como na clonagem do veículo.

Operação na Maré

As polícias Militar e Civil realizaram uma operação no Complexo da Maré , Zona Norte do Rio, na tarde da última sexta-feira (17) contra uma quadrilha de roubo de cargas para procurar a viatura clonada. Houve confronto e dois homens foram presos em flagrante, ao serem encontrados em um local de armazenamento de drogas.

Wesley Santos Mateus da Silva, de 24 anos, e Leonardo dos Santos Silva, de 20, foram autuados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ambos possuem diversas anotações criminais justamente pelos mesmos crimes.

Segundo a Polícia Civil, a apreensão da quantidade de cocaína causou um prejuízo estimado de R$ 4 milhões ao tráfico. Em outro ponto da comunidade, agentes também apreenderam 25 carregadores de fuzil calibre 7.62 e mais drogas - como cocaína, maconha, haxixe, skank e crack - já preparadas para venda a varejo.