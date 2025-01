PM foi executado dentro de carro na Praça do Galo, em Duque de Caxias - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 16/01/2025 17:24

Rio - Um policial militar de folga foi executado a tiros dentro de um carro, na tarde desta quinta-feira (16), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O agente estaria voltando da academia quando o homicídio aconteceu.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 15º BPM (Duque de Caxias) foram acionados para verificar a morte de um homem na Praça do Galo, no bairro Parque Fluminense. Chegando no local, os militares encontraram o corpo de um policial da corporação dentro de um veículo e isolaram a área.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o carro perfurado por diversos tiros. Os disparos foram realizados na direção da porta do motorista. O PM morreu no local.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).