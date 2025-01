Personagem representando o Profeta Gentileza vai participar do espetáculo - Divulgação

Publicado 18/01/2025 14:15

Rio - A Arquidiocese do Rio de Janeiro apresentará, nesta segunda-feira (20), a partir das 17h, a encenação do Auto de São Sebastião para celebrar o feriado do santo padroeiro, ao lado da Catedral Metropolitana, na Avenida Chile, Centro do Rio. O espetáculo conta com a participação de 15 artistas incluindo atores, cantores e bailarinos.

O evento é realizado pela arquidiocese em parceria com a prefeitura e dirigido por Luiz Fernando Bruno, autor do tradicional Auto da Paixão de Cristo, encenada nos Arcos da Lapa. O diretor falou sobre a importância da homenagem."São Sebastião faz parte do inconsciente carioca, do mundo do samba e da fé popular. O auto é um espetáculo que nos faz refletir sobre o amor ao próximo e a paz, mostrando que a esperança por um mundo melhor permanece viva e a mensagem que São Sebastião nos ensina, de resistir com a verdade diante da maldade, da vaidade e da corrupção ainda se faz urgente", disse.Cenas da vida de Sebastião serão narradas por personagens do cotidiano carioca na peça. Um gari, um vendedor de mate, um ambulante, um guarda municipal, o Profeta Gentileza e foliões vão contar, cada um à sua maneira, a história do padroeiro da cidade."O Auto de São Sebastião é uma expressão vibrante da fé e da devoção que permeiam a vida dos moradores do Rio de Janeiro. Através das performances e das representações artísticas, somos convidados a refletir sobre a proteção e a intercessão de São Sebastião, que, em sua coragem como um bom soldado de Cristo, inspira os fiéis a se unir em torno de valores da paz, da fraternidade e da solidariedade. Assim, o Auto se torna um elo que fortalece nossa identidade e nos lembra da importância de manter vivas as tradições que nos conectam com a fé, à nossa história, e o nosso compromisso em anunciar o mesmo Cristo na qual São Sebastião deu testemunho com a sua vida pelo martírio", declarou o arcebispo do Rio, Dom Orani Tempesta.