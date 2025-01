Caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) - Arquivo / Renan Areias/ Agência O Dia

Publicado 18/01/2025 17:41 | Atualizado 18/01/2025 17:51

Rio - Dois homens foram assassinados a tiros, na noite desta sexta-feira (17), na localidade da Colônia, em Jacarepaguá, Zona Oeste.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) encontraram os corpos na Rua do Caule, isolaram a área e acionaram a perícia. A PM informou ainda que intensificou o policiamento na região. Um blindado da corporação foi visto andando por vias da região.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram os corpos das vítimas caídos no meio da rua com marcas de tiros. Segundo os relatos, as mortes estariam relacionadas com uma disputa entre milícia e tráfico.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Agentes da especializada realizam diligências para apurar a autoria e a motivação do crime.