Durante a perseguição, o motorista realizou diversas manobras perigosas - Divulgação

Publicado 21/01/2025 18:20

Rio - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, neste domingo (19), um motociclista que estava com a placa da moto escondida enquanto transitava na Ponte Rio-Niterói. Além disso, ele estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) cassada e o licenciamento do veículo vencido desde 2008.



Durante patrulhamento, a equipe do Grupo de Fiscalização de Trânsito e Transporte (GFT) avisou o homem em alta velocidade e com a placa da moto escondida. Ao receber a ordem de parada, ele tentou fugir. Na fuga, o motociclista realizou diversas manobras arriscadas e foi indiciado com dezenove autos de infração. O homem foi preso por adulterar, remarcar ou suprimir a placa de identificação.

A moto foi encaminhada para perícia na 73ª DP (Neves).