Estimativa é abrir 250 leitos e aumentar o número de procedimentos de 84 mil para 160 mil por ano - Divulgação

Publicado 21/01/2025 16:46

Rio - O prefeito em exercício do Rio, Eduardo Cavaliere, e secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, anunciaram, nesta terça-feira (21), as obras de ampliação da emergência e reabertura de leitos do Hospital Cardoso Fontes, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio.

A prefeitura assumiu a operação de reestruturação e a nova gestão da unidade no dia 17 de dezembro de 2024. A reforma permitirá que a unidade dobre a capacidade de atendimento ambulatorial e volte a ter a emergência com funcionamento pleno ainda no primeiro trimestre deste ano, além da reabertura de leitos fechados, ampliação dos CTIs e outras melhorias.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a estimativa é abrir 250 leitos e aumentar o número de procedimentos de 84 mil para 160 mil por ano. Também estão previstas, entre as reformas estruturais, a ampliação dos CTIs, melhorias nos acessos e reforma na cozinha da unidade, além da manutenção de equipamentos, como tomógrafos.

Uma das prioridades da nova gestão é ampliar e reativar a emergência em sua capacidade total. A previsão é entregar o hospital com funcionamento pleno no início do próximo ano.

A unidade oferece uma ampla gama de especialidades clínicas e cirúrgicas, incluindo oncologia, pediatria, cardiologia, ginecologia, cirurgia geral, entre outras. Também disponibiliza serviços em áreas como endocrinologia, neurologia, fisioterapia, psicologia, nutrição, além de diagnóstico por imagem e apoio a cuidados paliativos.