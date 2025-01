Ação aconteceu em diferentes pontos turísticos do Rio - Divulgação/Seop

Publicado 21/01/2025 13:39 | Atualizado 21/01/2025 17:34

Rio - Seis guardadores de carros foram detidos em uma operação de ordenamento conjunta entre a Secretaria de Ordem Pública (Seop) e a Guarda Municipal, nesta segunda-feira (20). A ação visou combater o estacionamento irregular no entorno de importantes pontos turísticos da cidade. Além disso, um sétimo homem foi preso por tráfico de drogas em Copacabana, na Zona Sul.

Agentes atuaram na Urca, nas imediações da subida para o Pão de Açúcar, no entorno da Praça São Judas Tadeu e nas Paineiras. A operação ainda contou com apoio do Batalhão de Polícia Turística (BPTur).

A prisão por tráfico aconteceu na madrugada de domingo para segunda. Ao realizarem uma ação de ordenamento em Copacabana, a equipe avistou um homem vendendo drogas para um turista. Com ele foi encontrado maconha, cocaína e outras drogas sintéticas. O criminoso foi levado para a 12ª DP (Copacabana), onde ficou preso.

Órgãos também realizaram ações de ordenamento fim de semana prolongado

A Seop e a GM também realizaram neste fim de semana e no feriado (18 e 19 e 20) ações de ordenamento, desobstrução de área pública, trânsito e fiscalização de estacionamento e carga e descarga irregular, com foco especial nas praias devido ao sol forte.

Nas ações foram apreendidos mais de mil itens com ambulantes irregulares, como bebidas em garrafas de vidro, bebidas em geral, peças de vestuário, grandes estruturas, entre outros. Nas fiscalizações de trânsito e estacionamento irregular foram aplicadas mais de 1.500 multas e 183 veículos foram removidos por estacionamento e/ou carga e descarga irregulares.

Os agentes ainda realizaram fiscalizações nos barraqueiros da orla. Foram aplicadas 48 autuações por loteamento de areia, falta de tabela de preços, entre outras infrações em Copacabana e no Leme. Também foram apreendidas 35 churrasqueiras na orla.

Nas fiscalizações na areia, os agentes constataram 54 banhistas com caixas de som e orientaram para desligarem os equipamentos sonoros. Guardas municipais também apreenderam um balão inflável na praia de Copacabana.