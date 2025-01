A campanha teve início nesta terça-feira (21) no Terminal Gentileza - Pedro Teixeira/Agência O DIA

Rio - Cariocas poderão participar da elaboração do plano estratégico do município do Rio para os anos de 2025 a 2028. A campanha teve início neste terça-feira (21) no Terminal Gentileza, na Zona Portuária. Segundo a prefeitura da cidade, a população poderá contribuir através de pesquisa na internet, disponibilizada no site Participa.Rio.

Dentre os temas abordados estão: Zeladoria e Conservação do Espaço Público; Transporte; Saúde, Segurança e Ordem Pública; Educação; Política para Mulheres; Trabalho e Renda; Assistência Social; Habitação, Favelas e Comunidades; Meio Ambiente; Turismo e Eventos; Cultura e Esportes; Proteção e Defesa dos Animais; e Praças e Parques.

"A gente tem de ter em mente que governos que planejam têm rumo e sabem onde querem chegar, mudam mais a vida das pessoas. Então, esta enquete do Participa.Rio é um convite para que os cariocas participem do planejamento estratégico da cidade", disse o prefeito em exercício do Rio, Eduardo Cavaliere.



Em dez pontos de grande circulação da cidade, durante toda a semana, funcionários da prefeitura estarão disponíveis para incentivar e auxiliar os cariocas a participarem da enquete. Por meio de tablets e celulares, eles ajudarão o público a acessar o site nos seguintes locais: Terminal Gentileza, Terminal Alvorada, Terminal de Santa Cruz, Terminal Mato Alto, estação de BRT do Mercadão de Madureira, estação de BRT da Taquara, estação de BRT da Penha, Parque Realengo, Hospital de Acari e Clínica da Família da Tijuca.



A enquete ficará disponível até o fim de março. As respostas serão analisadas pela equipe da Subsecretaria de Planejamento e Acompanhamento de Resultados (Subpar), da Secretaria Municipal da Casa Civil, para que possam ser aproveitadas no Plano Estratégico. Também participam do processo decisório os integrantes do Conselho da Cidade. Formado por mais de 300 pessoas que possuem destaque no município por sua atuação pessoal ou profissional, o Conselho da Cidade é um espaço de reflexão sobre os desafios do município.



A Prefeitura do Rio ainda definiu cinco eixos temáticos, que norteiam a administração: Equilíbrio Fiscal, Boa Gestão e Governança; Civilidade e Segurança; Futuro, Economia e Felicidade; Longevidade, Equidade e Humanidades; Infraestrutura, Prevenção a Desastres e Resiliência.