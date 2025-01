Cariocas e turistas aproveitam sol quente para visitar a Praia do Arpoador, na Zona Sul - Armando Paiva / Agência O Dia

Publicado 21/01/2025 11:34 | Atualizado 21/01/2025 11:44

Rio - Após dias ensolarados e quentes, ultrapassando a marca dos 40°C , o município do Rio deve registrar uma queda na temperatura ainda nesta semana. Há previsão de pancadas de chuva isoladas já a partir da tarde desta terça-feira (21).

Segundo o Sistema Alerta Rio, o tempo na cidade está sendo influenciado pelo calor e pela disponibilidade de umidade na atmosfera. Por isso, o céu deve seguir limpo nas próximas horas. No entanto, pela tarde, o órgão alerta que há possibilidade de pancadas de chuva rápidas e isoladas.

Enquanto o sol segue no céu, cariocas e turistas lotam praias do município. No Arpoador, na Zona Sul, o mar cristalino e calmo ficou propício para o banho.

Nesta quarta-feira (22), a temperatura entrará em declínio. O Alerta Rio prevê uma máxima de 37°C e uma mínima de 21°C. Os ventos serão fracos a moderados, sendo mais intensos no período da tarde, quando há previsão de pancadas de chuva isoladas.

O declínio na temperatura segue acontecendo na quinta-feira (23), com máxima de 35°C, e na sexta-feira (24), quando pode chegar a 34°C. O transporte de umidade do oceano em direção ao continente fará com que ocorram pancadas de chuva no período da tarde e da noite de ambos os dias.

No sábado (25), o cenário segue o mesmo dos dias anteriores, mas com um leve aumento na temperatura, que deve variar entre 36°C e 21°C.

Cuidados com o Sol

As temperaturas no município estão alcançando graus preocupantes para a saúde e qualidade de vida do ser humano. A cidade está no Nível de Calor 3 (NC3) desde a última sexta-feira (17). Esta é a terceira vez que a cidade chega ao NC3, mas, nas outras duas ocasiões, em 28 de novembro e 6 de dezembro do ano passado, o Rio passou pelo NC2. Desta, a mudança pulou a segunda categoria.

O NC3 acontece quando há registro de índices de calor alto (36°C a 40°C) com previsão de permanência ou aumento por, ao menos, três dias seguidos.

Entre as principais recomendações para cuidado com o corpo estão:

- Aumento na ingestão de água ou de sucos de frutas naturais, sem adição de açúcar, mesmo sem ter sede;

- Consumo de alimentos leves como frutas e saladas;

- Utilização de roupas leves e frescas;

- Evitar bebidas alcoólicas e com elevado teor de açúcar;

- Evitar a exposição direta ao sol, em especial, de 10h às 16h;

- Uso de protetor solar durante a exposição, pois os raios ultravioleta deixam a pele vermelha, sensível e com bolhas;

- Proteção com chapéu de abas;

- Em caso de mal-estar, tontura ou demais sintomas provocados em decorrência do estresse térmico, procure uma unidade de saúde.