Nesta segunda (20), manifestantes ocuparam a Rua Clarimundo de Melo - Reprodução / Instagram

Nesta segunda (20), manifestantes ocuparam a Rua Clarimundo de MeloReprodução / Instagram

Publicado 21/01/2025 10:16 | Atualizado 21/01/2025 10:32

Rio - Após um dia de manifestações de moradores , o abastecimento de água em Quintino e outros bairros da Zona Norte está em processo de normalização nesta terça-feira (21). Segundo a Águas do Rio, o problema aconteceu devido a uma manutenção emergencial feita pela Rio+Saneamento. A previsão é que o fornecimento seja regularizado em até 24 horas nas partes altas e pontas de rede.

Nesta segunda-feira (20), manifestantes fecharam a Rua Clarimundo de Melo, em Quintino, Zona Norte, por causa da falta de água que afeta o bairro e, segundo moradores, há regiões que estão há mais de 20 dias sem o abastecimento.

O problema afetou a Glória, Catete, Flamengo, Laranjeiras (partes), Santo Cristo, Gamboa, Saúde, Centro, Catumbi, Cidade Nova, Estácio e outros bairros da Zona Norte da cidade, com exceção da Grande Tijuca.

Procurada, a Rio+Saneamento informou que a manutenção emergencial realizada na Estrada Manoel Nogueira de Sá, em Realengo, foi concluída na madrugada do domingo. Com isso, o abastecimento nos bairros de: Realengo, Senador Camará, Jardim Sulacap, Campo dos Afonsos e parte da Vila Aliança, Campo Grande e Bangu encontra-se em processo de normalização.

Com o fim da manutenção, a Águas do Rio comunicou que, após uma inspeção na rede de água da região nesta segunda (20), equipes atuaram no reparo de um equipamento do sistema de abastecimento. O serviço foi concluído à noite e o fornecimento também está em processo de normalização gradativa.

Nas redes sociais, moradores alegam que ainda estão sem água em suas residências. "Vergonha, um calor do cão e sem água", reclamou uma internauta.

"Toda semana isso, dois dias com água e cinco dias sem. Isso já vem rolando há tempos. Complicado", desabafou outra.