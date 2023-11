Cerca de 60 mil comprimidos de ecstasy foram apreendidos na BR-040, em Duque de Caxias - Divulgação / Polícia Federal

Publicado 28/11/2023 09:40 | Atualizado 28/11/2023 09:40

Rio - Um homem foi preso com mais de 60 mil comprimidos de ecstasy em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na noite desta segunda-feira (27). O suspeito foi detido em uma ação integrada das polícias Federal (PF) e Rodoviária Federal (PRF).



De acordo com informações divulgadas pela PF, o criminoso transportava a droga dentro de um veículo, quando foi parado pelos agentes na BR-040. A investigação aponta que os entorpecentes seriam distribuídos em diversas comunidades do Rio de Janeiro.



A abordagem foi realizada por policiais rodoviários federais, com apoio de uma equipe da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), da Polícia Federal, após receberem informações sobre um possível carregamento de drogas na rodovia.



O homem, que não teve a identidade revelada, o veículo e os comprimidos, que equivalem a mais de 50 kg de anfetamina, foram levados para a Superintendência da PF, na Praça Mauá, no centro da cidade.

A pena pelo crime de tráfico de drogas pode chegar até 15 anos de prisão.