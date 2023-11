Pablo Henrique era considerado foragido da Justiça - Divulgação / Disque Denúncia

Publicado 28/11/2023 07:48

Rio - Um criminoso ligado ao miliciano Taillon Pereira Barbosa, foi preso, nesta segunda-feira (27), no Itanhangá, Zona Oeste do Rio. Pablo Henrique Santos, de 25 anos, era considerado foragido da Justiça. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto por integrar uma organização criminosa.De acordo com as investigações, o miliciano era encarregado das cobranças de taxas a comerciantes nas comunidades do Rio das Pedras, Muzema e Tijuquinha. Pablo integrava a milícia chefiada por Dalmir Pereira Barbosa e seu filho Taillon, ambos presos no último dia 31 de outubro pela Polícia Federal.Taillon era apontado como o alvo de criminosos no ataque que terminou nana Barra da Tijuca, Zona Oeste, na madrugada do último dia 5 de outubro. A Polícia Civil investiga se o médico Perseu Almeida, de 33 anos, foino dia da execução, em um quiosque na Avenida Lúcio Costa.