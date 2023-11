Polícia Civil realiza ação fiscalizatória em clínica odontológica e estética em Duque de Caxias, na Baixada - Divulgação

Publicado 28/11/2023 09:18 | Atualizado 28/11/2023 09:40

Rio - A Polícia Civil prendeu em flagrante uma falsa médica que realizava procedimentos estéticos e odontológicos em uma clínica de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na tarde de segunda-feira (27). Em ação fiscalizatória no estabelecimento, localizado na Rua Nunes Alves, no centro do município, agentes da Delegacia Especial de Crimes Contra o Consumidor (Decon) e fiscais do Conselho Regional de Odontologia (CRO) flagraram os donos da clínica, Neucileny Melo Barbosa, conhecida como doutora Eni nas redes sociais, e João dos Santos Cintra, exercendo ilegalmente a profissão.

Segundo a investigação, a clínica oferecia procedimentos odontológicos e estéticos, como harmonização e preenchimento facial, aplicação de botox e pequenas cirurgias de nariz e pálpebra por preços populares, o que chamou a atenção dos investigadores.



Os policiais encontraram quatro, dos cinco consultórios na clínica, ocupados por supostos profissionais da área. Após verificação, constataram que apenas duas pessoas eram dentistas habilitadas, contudo os proprietários da clínica, que também realizavam atendimento clínico, vestidos inclusive com avental e jaleco, alegaram que eram formados em medicina na Venezuela, porém não apresentaram qualquer documentação que comprovasse a informação. Posteriormente os agentes descobriram que ambos não possuíam revalidação do diploma de medicina no Brasil, e consequentemente não possuíam inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRO).



Na chegada dos policiais na clínica, Neucileny se identificou como integrante do Corpo de Saúde do Exército Brasileiro, mas os policiais descobriram que ela foi militar temporária no Amazonas como técnica de enfermagem, e sofreu processo de exclusão por deserção em 2022.

Os investigadores também descobriram que os donos do estabelecimento alugavam os consultórios da clínica para profissionais devidamente habilitados, com o objetivo de confundir os clientes e transmitir suposta aparência de legalidade na atuação dos falsos profissionais. No consultório onde a Neucileny atendia, fiscais encontraram medicamentos anticoagulantes de uso odontológico com data de validade vencida, além de seringas e demais materiais descartáveis já utilizados guardados em um armário. Os agentes ainda apreenderam carimbos, agendas de marcação de consultas e cartões de visitas da dupla.



Enquanto estavam no local, uma paciente que havia sido submetida a um procedimento de harmonização facial há poucos dias chegou na clínica dizendo que teve que ser medicada na UPA da cidade, e reclamava de fortes dores e inchaço no rosto, cobrando explicações.



Com a constatação das irregularidades pelo Perito Criminal do Serviço de Perícia da Cidade da Polícia ( SPCID/ICCE), os medicamentos impróprios para uso e demais materiais foram apreendidos e os donos da clínica encaminhado à Decon. Neucileny foi presa em flagrante pela prática de Crime Contra as Relações de Consumo. Já João, também dono da clínica, vai responder pelo exercício ilegal de medicina em liberdade. Ele assinou um tempo de compromisso para comparecer em juízo.

Médico e falso anestesista presos em clínica

Há uma semana, a Decon prendeu o médico peruano Jaime Javier Garcia Caro, de 44 anos, e Jean Paul Perez Barraza, de 29 - que se passava por anestesista - em uma clínica de estética irregular em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O local funcionava sem licença sanitária e, mesmo assim, eram realizados procedimentos estéticos de alta complexidade. Fiscais do Conselho Regional de Odontologia (CRO) e da Vigilância Sanitária de Nova Iguaçu (Suvisa) também participaram da ação.