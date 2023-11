Arquivo. Ramal Saracuruna tem 11 estações fechadas na manhã desta terça-feira - Cleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 28/11/2023 06:43 | Atualizado 28/11/2023 17:01

Rio - Passageiros que dependem dos trens para se deslocar entre a Baixada Fluminense e a cidade do Rio enfrentaram dificuldades nesta terça-feira (28). Uma ocorrência no sistema de energia afetou os intervalos de circulação e chegou a fechar 11 estações do ramal Saracuruna para embarque e desembarque. A operação foi totalmente normalizada por volta das 16h30.

De acordo com a concessionária responsável pelo serviço, foi constatado furto de cabos da rede aérea, impactando a operação dos trens. O intervalo de circulação entre a Central do Brasil e Gramacho foi normalizado, mas continuam fechadas as estações de Campos Elíseos, Jardim Primavera e Saracuruna, em Duque de Caxias. "A SuperVia lamenta o transtorno e trabalha para o rápido restabelecimento da operação", informou a empresa.



"E como fica o trabalhador? Isso é inadmissível", se queixou um passageiro nas redes sociais. "Até quando iremos passar por isso? Trens abarrotados, problemas de redes aéreas, intervalos com mais de 30 minutos em horário de pico, ao invés de ser 10. Até quando?", questionou outro usuário. "É de uma total falta de respeito com o trabalhador", lamentou mais um. "Quero novidade, hoje não tem show e nem futebol", desabafou outro.

Outros ramais

Segundo a SuperVia, o intervalo de circulação dos trens no horário de pico, das 5h às 8h, é de 10 minutos no ramal Deodoro - Santa Cruz, entre a Central do Brasil e Santa Cruz. No ramal Japeri, o intervalo também é 10 minutos entre a Central e Japeri. Já o ramal Belford Roxo opera com intervalo médio de 24 minutos.