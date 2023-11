Cerca de 30 construções irregulares são demolidas na Cidade de Deus - Fábio Costa / Seop

Publicado 28/11/2023 08:47 | Atualizado 28/11/2023 16:56

Rio - Polícia Militar, Ministério Público do Rio (MPRJ) e Secretaria de Ordem Pública (Seop) realizaram, na manhã desta terça-feira (28), uma ação de demolição para derrubar 30 construções irregulares na Cidade de Deus, em Jacarepaguá, na Zona Oeste. Segundo a PM, agentes do 18° BPM (Jacarepaguá) e do Comando de Operações Especiais (COE) atuaram na comunidade.

Além de demolir as estruturas, a operação teve o objetivo de recuperar veículos roubados, coibir a movimentação de criminosos e retirar barricadas dos acessos à Cidade de Deus. Durante uma ação na área de mata, equipes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) prenderam dois suspeitos e apreenderam 8 Kg de cocaína, 40 frascos de pó para mistura e outros 20 mil frascos para embalagem.

Em outro ponto da comunidade, agentes do Batalhão de Ações com Cães (BAC) encontraram 333 pinos de cocaína, 221 tabletes de maconha, 133 tubos de skank e 58 pedras de crack. As ocorrências foram registradas na 32ª DP (Taquara).

A Força-Tarefa de Enfrentamento à Ocupação Irregular do Solo Urbano, do MPRJ, também participou da ação com a equipe da Seop. Os agentes procuraram por indícios de crimes ambientais relacionados às construções. Segundo o MPRJ, os imóveis foram erguidos em área pública e não possuem qualquer autorização ou licença da Prefeitura do Rio.

Em nota, o órgão ainda informou que os entulhos, assim como o lixo orgânico produzido pela comunidade, são despejados em lixões clandestinos, o que promove episódios de queimadas de lixo. Seis ferros-velhos também foram alvo de fiscalização.

Na Zona Norte, militares do 16° BPM (Olaria) estiveram nas comunidades da Tinta, Quitungo e Guaporé. A ação teve o objetivo de reprimir a movimentação de criminosos e coibir roubos de veículos. Na Rua Suruí, equipes do Grupamento de Ações Táticas avistaram um grupo de homens armados e tentaram realizar uma abordagem. Os bandidos fugiram, deixando para trás uma pistola, munições, 212 papelotes de cocaína, 72 embalagens de maconha e 52 de skank. O material foi levado à 38ª DP (Brás de Pina), onde a ocorrência foi registrada.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação (SME), na região da Cidade de Deus, oito escolas não abriram as portas e 1.877 alunos ficaram sem aula.

Já a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que o Centro Municipal de Saúde Hamilton Land, na Cidade de Deus, suspendeu o funcionamento, em razão das operações na comunidade.