O destaque de luxo da Mocidade, Marcos Lerroy, foi agredido e precisou ser internado - Reprodução

Publicado 28/11/2023 11:18

Rio - Marcos da Silva Santana, mais conhecido no Carnaval como Marcos Lerroy, integrante do grupo de destaques de luxo da Mocidade Independente de Padre Miguel, segue internado no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, após ser agredido por um motorista de aplicativo, em Madureira, na Zona Norte. Lerroy teria sido vítima de um ataque homofóbico na frente de casa, no último domingo (26).