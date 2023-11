Diogo Radson, de 21 anos, é alvo de mandado de prisão por feminicídio - Divulgação

Diogo Radson, de 21 anos, é alvo de mandado de prisão por feminicídioDivulgação

Publicado 28/11/2023 11:28 | Atualizado 28/11/2023 14:42

Diogo Radson Marques da Silva, principal suspeito de Rio -, principal suspeito de matar a namorada, Bruna Lopes da Silva , com 23 facadas, está foragido há oito dias. A Justiça do Rio expediu no último dia 20 de novembro um mandado de prisão preventiva contra ele por feminicídio, no entanto, o rapaz ainda não foi localizado. Familiares e amigos da vítima moram, em sua maioria, na Paraíba, o que os impossibilita de acompanhar de perto o andamento das investigações.

fotogaleria

De acordo com a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), responsável pelo inquérito, a mulher foi morta pelo companheiro enquanto estava deitada na cama, no quarto do casal, sem que houvesse chance de defesa. O ataque aconteceu no dia 19 de novembro e foi interrompido por vizinhos do casal, que socorreram Bruna para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Maré. A vítima chegou com vida na unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.

O casal é oriundo da Paraíba, e estava morando no Rio de Janeiro há cerca de quatro meses. Segundo os investigadores da DHC, testemunhas relataram que os dois tinham uma rotina de violência, com histórico de diversas agressões sem que houvesse registros policiais anteriores.