Ônibus fica atravessado na entrada da Vila Aliança, em Bangu, para impedir a entrada da PM - Reprodução

Publicado 28/11/2023 12:56 | Atualizado 28/11/2023 16:31

Rio - A Polícia Militar fez uma operação emergencial na comunidade da Vila Aliança, em Bangu, na Zona Oeste do Rio, no início da tarde desta terça-feira (28). Equipes do 14º BPM (Bangu), com o apoio de veículos blindados, se deslocaram para a região com urgência após a denúncia de um possível sequestro no interior da comunidade. O fato, no entanto, não foi constatado pelos agentes.



Um ônibus foi usado como barricada por criminosos para impedir a entrada dos policiais na Vila Aliança. Pneus e sofás foram incendiados por ordem do tráfico. Durante a ação, o polícia encontrou uma grande quantidade de drogas, uma central clandestina de cartões clonados e uma carga de cigarro no interior de uma casa abandonada.

Central clandestina de cartões clonados é descoberta por policiais militares do #14BPM no interior da comunidade da Vila Aliança, Zona Oeste do Rio. Na mesma ação, uma carga de cigarros e farto material entorpecente foram apreendidos. pic.twitter.com/EQd6qwqczg — @pmerj (@PMERJ) November 28, 2023

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o Centro Municipal de Saúde Waldyr Franco e a Clínica da Família Sandra Regina Sampaio de Souza mantiveram o atendimento. Apenas as atividades externas, como as visitas domiciliares, foram suspensas.

A Secretaria Municipal de Educação informou que 12 unidades foram impactadas, no período da tarde, na região da Vila Aliança devido a operação, afetando 2.467 alunos.

A ocorrência foi registrada na 34ª DP (Bangu).