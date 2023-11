Carro onde Delson estava ficou marcado de tiros após confronto com policiais civis em Campo Grande - Reprodução

Carro onde Delson estava ficou marcado de tiros após confronto com policiais civis em Campo GrandeReprodução

Publicado 27/11/2023 20:17 | Atualizado 27/11/2023 20:24

Rio - A Polícia Civil prendeu, na tarde desta segunda-feira (27), Delson Xavier de Oliveira, principal suspeito de vender armas para a milícia de Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho. A prisão aconteceu após uma troca de tiros em Campo Grande, na Zona Oeste.

A ação foi realizada por agentes da Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas (Draco), da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) e da 27ª DP (Vicente de Carvalho).

De acordo com a Polícia Civil, Delson foi abordado por policiais à paisana e ofereceu resistência, jogando o carro que dirigia contra as equipes e atirando. Ele foi baleado no braço durante a troca de tiros. Uma pistola .40 com numeração raspada e dois carregadores foram apreendidos na ação.

Investigações apontaram que o homem era o responsável por comercializar e vender armas para a milícia, chegando a receber armas vindas do Paraguai. Ele ainda é investigado por usar estabelecimentos do grupo criminoso para lavagem de dinheiro e ocultação de bens.

Delson foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, constituição de milícia privada e tentativa de homicídio contra os policiais civis.