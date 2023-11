Caso é investigado pela 31ª DP (Ricardo de Albuquerque) - Reprodução Google

Caso é investigado pela 31ª DP (Ricardo de Albuquerque)Reprodução Google

Publicado 27/11/2023 19:22 | Atualizado 27/11/2023 19:37

Rio - A Polícia Civil investiga a morte de Roberto da Silva Sanches Filho, de 54 anos, agredido a pauladas em Anchieta, na Zona Norte. A vítima morreu na manhã deste domingo (26) após ficar uma semana no Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, na Zona Oeste.

As agressões aconteceram no dia 18 deste mês na Rua Adalberto Tanajura, por volta das 18h. De acordo com relatos de testemunhas, o suspeito seria vizinho da vítima, que teria desavenças com outros moradores. Neste dia, Roberto e o agressor teriam discutido.

O agressor teria pego um pedaço de madeira e acertado diversas vezes Roberto. A vítima foi socorrida e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Ricardo de Albuquerque e, depois, transferida para o Hospital Municipal Pedro II. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Roberto chegou à unidade em estado gravíssimo.

A Polícia Civil informou que as investigações estão em andamento na 31ª DP (Ricardo de Albuquerque). O suspeito já prestou depoimento e novas oitivas estão previstas para esclarecer o caso.