Mulher de 24 anos deu à luz a um menino no Hospital São Francisco Xavier - Divulgação

Mulher de 24 anos deu à luz a um menino no Hospital São Francisco XavierDivulgação

Publicado 27/11/2023 18:13 | Atualizado 27/11/2023 18:49

Rio - Agentes do Segurança Presente socorreram, nesta segunda-feira (27), uma mulher de 24 anos que entrou em trabalho de parte dentro de uma agência da Caixa Econômica Federal no Centro de Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio.

Os policiais foram acionados por clientes que estavam no interior do banco e a encaminharam ao Hospital Municipal São Francisco Xavier, que fica próximo da agência. Na unidade, a moça deu à luz um menino e recebeu um pacote de fraldas como presente dos agentes.