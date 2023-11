Guardas municipais prenderam o suspeito no parque Campo de Santana - Divulgação

Publicado 27/11/2023 16:23 | Atualizado 27/11/2023 16:45

Rio - Um homem de 45 anos foi preso por roubar uma mulher, nesta segunda-feira (27), no Centro do Rio. De acordo com o registro feito na 4ª DP (Praça da República), o suspeito ameaçou a vítima com uma faca e disse que sabia onde ela trabalhava.

A prisão foi realizada por guardas municipais da 1ª Inspetoria (Centro) no Campo de Santana. O homem teria roubado R$ 20 e o cordão de ouro da vítima. Os agentes foram acionados por uma testemunha que presenciou o assalto e indicou o assaltante.

Na abordagem, os guardas não encontraram o material roubado, mas a vítima reconheceu o homem como autor do crime. Eles foram levados para a 4ª DP (Praça da República), onde o agressor ficou preso por ameaça.