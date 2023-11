Equipes do Corpo de Bombeiros atuam na região após incêndio em um caminhão - Divulgação

Publicado 27/11/2023 12:32 | Atualizado 27/11/2023 16:04

Rio - Um caminhão pegou fogo e interditou um trecho da Avenida Edson Passos, no Alto da Boa Vista, na Zona Norte, no fim da manhã desta segunda-feira (27). Equipes do Corpo de Bombeiros atuam no local.



De acordo com o Centro de Operações Rio, uma faixa da avenida, próxima à Estrada Velha da Tijuca, sentido Tijuca, teve de ser interditada, provocando lentidão no trânsito.

Por volta das 14h o incêndio foi controlado, mas a vida ainda levou alguns minutos até ser liberada. Não há informações sobre vítimas.