Homem ainda não foi identificadoReprodução

Publicado 27/11/2023 12:17

Rio - Rodrigo Jorge Costa de Andrade foi morto com um tiro na cabeça, na tarde deste domingo (26), no bairro do Anil, em Jacarepaguá, na Zona Oeste.



Segundo moradores da região, em publicações nas redes sociais, o crime ocorreu próximo à Escola Municipal Octávio Frias. Alguns alegaram ter ouvido oito tiros antes de encontrarem Rodrigo Jorge morto.

Segundo a Polícia Civil, as investigações para descobrir o autor e a motivação do crime estão em andamento.



Bairro com histórico de mortes

O bairro do Anil vive este ano inserido em uma rotina de confrontos entre traficantes e milicianos por conta de uma disputa pelo controle do território. A Zona Oeste viveu sob forte influência de milicianos durante anos, mas, recentemente, traficantes têm tentado invadir as comunidades para expandir os pontos de tráfico de drogas no Rio.

A disputa do Comando Vermelho contra os paramilitares e o Terceiro Comando Puro também conflagrou a Cidade de Deus, Gardênia Azul, Muzema, Itanhangá, Rio das Pedras, Complexo da Covanca e Praça Seca. Na Zona Norte, o conflito ainda ocorre nos Morros do Fubá e Campinho.



A Rua Araticum, no Anil, também conhecida como "Rua da Morte", registrou o total de 15 homicídios em apenas cinco meses, entre fevereiro e julho. O primeiro caso ocorreu no dia 28 de fevereiro. Na ocasião, quatro pessoas foram assassinadas durante um tiroteio. Os milicianos Eriberto José de Arruda, Jorge Fernando Lima Alexandre Rocha, Givaldo Tavares de Oliveira e Hélio de Paula Ferreira foram executados em uma padaria.

Já o último, no dia 18 de julho, quando um homem, não identificado, foi encontrado morto sem a cabeça e com mãos e pés amarrados. Segundo a Polícia Militar, a vítima tinha aproximadamente 25 anos.