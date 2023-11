Valter Silva dos Reis Júnior foi preso por agentes da DHC - Reprodução

Publicado 27/11/2023 21:41 | Atualizado 27/11/2023 22:38

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta segunda-feira (27), Valter Silva dos Reis Júnior, de 35 anos, dono de um estabelecimento que explora a prostituição, em São Cristóvão, na Zona Norte. Ele é suspeito de assassinar o funcionário Ronald Igor Pinheiro e tentar matar a tiros o filho da vítima, Alexandre Carvalho Pinheiro.

O crime aconteceu no último dia 4, por volta da 1h30. De acordo com as investigações, Ronald e Valter começaram a discutir porque o funcionário teria perdido uma pistola que havia sido emprestada pelo chefe. Em certo momento, o dono da casa noturna sacou uma arma e começou a atirar contra Ronald e Alexandre, que também estava no local.

O funcionário morreu na hora e o filho ficou gravemente ferido, mas conseguiu entrar em um carro e fugir.

Na quinta-feira passada (23), a 1ª Vara Criminal expediu um mandado de prisão temporária contra Valter por homicídio qualificado e tentativa de homicídio. O suspeito foi encontrado e preso por policiais da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) na Avenida Brasil, na altura de Bonsucesso, nesta segunda.

Ele foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça.