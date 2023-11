Entre as drogas estão cocaína e maconha - Divulgação / Polícia Militar

Publicado 27/11/2023 14:35 | Atualizado 27/11/2023 15:57

Rio - Uma operação da Polícia Militar, nesta segunda-feira (27), resultou na apreensão de grande quantidade de maconha e cocaína, no Jacarezinho, na Zona Norte do Rio. A ação foi coordenada pelo Batalhão de Ações com Cães (BAC).



Segundo a Polícia Militar, os agentes realizavam uma varredura na localidade com o apoio dos animais farejadores, quando encontraram as drogas escondidas na Rua São Luís. Os entorpecentes ainda serão contabilizados.



O material apreendido foi encaminhado à 25ª DP (Engenho Novo), onde a ocorrência foi registrada.

Operações

um dos ocupantes do carro morreu. Outros três precisaram ser levados ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. Um fuzil, um revólver, seis granadas e quatro rádios transmissores foram apreendidos. Também na Zona Norte, o Complexo da Pedreira é alvo de operação de agentes do 41º BPM (Irajá). Nas primeiras horas da manhã, quatro criminosos que tentavam fugir da comunidade foram cercados pelos policiais. Houve troca de tiros e, após o confronto,Outros três precisaram ser levados ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. Um fuzil, um revólver, seis granadas e quatro rádios transmissores foram apreendidos.

Na Zona Oeste, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) atuam na comunidade do Chacrinha, no Tanque. Segundo a corporação, um homem foi preso e com ele, os agentes apreenderam um fuzil, drogas e outros materiais.

Já na Baixada Fluminense, a comunidade Grão Pará, em Nova Iguaçu, é alvo da PM. Policiais do 20º BPM (Mesquita) atuam na região e adjacentes. Até o momento, não há informação sobre prisões ou apreensões.