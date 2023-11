Kathlen Romeu foi morta a tiros no Complexo do Lins, Zona Norte do Rio, em junho de 2021 - Reprodução / Instagram

Kathlen Romeu foi morta a tiros no Complexo do Lins, Zona Norte do Rio, em junho de 2021Reprodução / Instagram

Publicado 27/11/2023 12:09 | Atualizado 27/11/2023 16:09





No fim de maio deste ano, foi realizada



Relembre o caso



Em junho de 2021, a jovem Kathlen de Oliveira Romeu, de 24 anos e grávida de quatro meses, foi baleada durante uma ação policial de militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Complexo do Lins, na Zona Norte do Rio.

Rio - A Justiça do Rio realiza nesta segunda-feira (27) a continuação da audiência de instrução e julgamento sobre a morte da jovem Kathlen Romeu, que aconteceu durante uma operação policial em junho de 2021, no Complexo do Lins, Zona Norte. A sessão está marcada para ter início às 15h30.No fim de maio deste ano, foi realizada a primeira audiência de julgamento dos policiais militares . Na ocasião, foram ouvidas quatro testemunhas de acusação. A segunda audiência aconteceu dois meses depois, no dia 7 de agosto. Para essa terceira sessão, a previsão é de que mais quatro testemunhas sejam ouvidas.Em junho de 2021, a jovem Kathlen de Oliveira Romeu, de 24 anos e grávida de quatro meses, foi baleada durante uma ação policial de militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Complexo do Lins, na Zona Norte do Rio.