Balões sobreavam o bairro Jardim Catarina - Divulgação / Polícia Militar

Balões sobreavam o bairro Jardim Catarina Divulgação / Polícia Militar

Publicado 27/11/2023 13:04

Rio - Seis balões foram abatidos pela Polícia Militar, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, neste domingo (26). Os artefatos foram encontrados na altura do bairro Jardim Catarina, durante uma ação do Comando de Polícia Ambiental (CPAm), apoiado pelo Grupamento Aeromóvel (GAM), para reprimir a prática ilegal de soltar balão.



De acordo com a corporação, os agentes utilizaram um procedimento técnico chamado 'downwash', no qual o piloto da aeronave direciona o vento produzido pela hélice, na posição descendente, na direção do balão. De acordo com o GAM, a manobra é aplicada quando o artefato está sobrevoando o oceano ou ainda em seu local de soltura.



Na ação deste domingo (26), os balões foram consumidos no ar pelas próprias chamas, impedindo que caíssem em residências da região ou em áreas de vegetação.



A confecção ou soltura de balões é crime ambiental. A pena prevista é de um a três anos de prisão, além de multa.