Ação deixou um morto, três feridos e apreendeu armas, granadas e rádios transmissores - Divulgação/Polícia Militar

Publicado 27/11/2023 08:22

Rio - Um suspeito morreu e outros três ficaram feridos, na manhã desta segunda-feira (27), em Colégio, na Zona Norte. Os criminosos trocaram tiros com policiais militares, na Avenida Pastor Martin Luther King Jr, durante uma perseguição. A ocorrência ocupou uma faixa da via, no sentido Del Castilho, do início da manhã, às 5h50, até 13h05, deixando o trânsito lento no trecho. As Polícias Militar, Civil e a Guarda Municipal atuaram no local.



Segundo a PM, o 41º BPM (Irajá) foi informado sobre o deslocamento de criminosos do Complexo da Pedreira pela via e realizaram um cerco. Os policiais interceptaram o veículo onde estavam quatro suspeitos e, na tentativa de abordagem, foram atacados a tiros. Após o confronto, um dos ocupantes do carro morreu e outros três precisaram ser socorridos ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. Um fuzil, um revólver, seis granadas e quatro rádios transmissores foram apreendidos.

A vítima fatal foi identificada como Marcos Paulo Ramos da Silva.

A Polícia Civil realizou perícia no local e o caso foi registrado na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). "Diligências estão em andamento para esclarecer os fatos".