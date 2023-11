Caso foi registrado na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) - Divulgação

Publicado 27/11/2023 17:24

Rio - Um recém-nascido foi encontrado morto, na manhã desta segunda-feira (27), dentro de um rio em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O bebê ainda estava com a placenta e o cordão umbilical.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 15º BPM (Duque de Caxias) foi acionada, após relatos de moradores, para a Rua Urubuana, no bairro Parque Fluminense, para verificar uma ocorrência de encontro de cadáver no Rio São Elias. Quando os policiais chegaram ao local, militares do Corpo de Bombeiros já trabalhavam para a retirada do corpo.

O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Questionada, a Polícia Civil não respondeu. O espaço está aberto para manifestação.