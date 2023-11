Duas pessoas são baleadas na frente do Centro Municipal de Saúde Harvey Ribeiro de Souza Filho, na Zona Oeste - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 27/11/2023 19:16

Rio - Duas pessoas foram baleadas durante um ataque a tiros em frente ao Centro Municipal de Saúde Harvey Ribeiro de Souza Filho, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste, na tarde desta segunda-feira (27). Segundo informações iniciais, criminosos armados atiraram contra um homem apontado como sendo um traficante da comunidade do Terreirão. Ainda na ação, uma senhora também foi atingida na perna.



O homem foi socorrido e levado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Ele tem quadro de saúde estável e teve de ser submetido a uma cirurgia. A senhora teve ferimentos leves e foi encaminhada para o Hospital Municipal Miguel Couto.

A Polícia Militar informou que policiais do 31° BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram acionados para verificar uma ocorrência de tiroteio na região.

A direção do Centro Municipal de Saúde Harvey Ribeiro de Souza Filho informou que na tarde desta segunda-feira duas pessoas foram baleadas na calçada em frente à unidade. "Elas foram assistidas por profissionais do CMS até a chegada do resgate do Corpo de Bombeiros, que as levou para hospitais de emergência", informou a direção da unidade.

Nas redes sociais, moradores falaram sobre a violência no Terreirão. "Acerto de contas na frente do postinho. Não tem hora e nem local mais, Terreirão foi bom um dia"; "Essa área do Terreirão é muito movimentada, poderia ter sido pior".

A plataforma Onde Tem Tiro registrou um tiroteio no local às 17h. "Disparos ouvidos no Recreio, no Centro Municipal de Saúde Harvey Ribeiro, localizado no Terreirão. Segundo relatos, duas pessoas foram baleadas. Atenção na região".