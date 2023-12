Guardas municipais em serviço aparecem com cerveja dentro de viatura - Reprodução

Publicado 30/12/2023 15:27 | Atualizado 30/12/2023 16:00

Rio - A Corregedoria da Guarda Municipal instaurou um procedimento investigativo para tentar identificar e apurar a conduta dos agentes que aparecem em um vídeo consumindo cerveja dentro de uma viatura.

As imagens que circularam nas redes sociais, nesta sexta-feira (29), mostram os guardas fardados dentro do veículo, rindo e conversando, enquanto outro segurava uma latinha de bebida alcoólica no banco traseiro da viatura. Entretanto, não foi divulgado o local do ocorrido.

Guardas municipais em serviço são flagrados consumindo cerveja dentro de viatura#ODia



Em nota, a corporação afirmou já ter tomado conhecimento do caso e que irá verificar a conduta dos servidores: "A Corregedoria da Guarda Municipal já está ciente do vídeo e iniciou um processo investigativo para identificar os guardas municipais e verificar a conduta deles", informou a GM-Rio.